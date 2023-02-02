Южная группировка войск продолжает наступление на Донецком направлении, сообщили в Минобороны

Южная группировка войск в составе Вооружённых сил РФ продолжает наступление на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российская артиллерия, ракетные войска, а также армейская авиация ВС РФ нанесли удары по подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии близ Первомайского и Васюковки в ДНР. Таким образом за сутки было уничтожено до 50 украинских военных и техника, включая танк, бронетранспортёр, пикапы и гаубицы.