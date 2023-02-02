ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 февраля 2023, 12:11

Южная группировка войск продолжает наступление на Донецком направлении, сообщили в Минобороны

Южная группировка войск в составе Вооружённых сил РФ продолжает наступление на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений Южной группировки войск", — сообщил Конашенков.

По его словам, российская артиллерия, ракетные войска, а также армейская авиация ВС РФ нанесли удары по подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии близ Первомайского и Васюковки в ДНР. Таким образом за сутки было уничтожено до 50 украинских военных и техника, включая танк, бронетранспортёр, пикапы и гаубицы.

Российские военные нанесли поражение двум бригадам ВСУ вблизи Угледара
Российские военные нанесли поражение двум бригадам ВСУ вблизи Угледара

Также за минувшие сутки российские военные уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

BannerImage

vk.com / Минобороны России

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar