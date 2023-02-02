ВСУ потеряли более 65 бойцов в Запорожской области и районе Угледара
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об очередном нанесённом поражении двум бригадам ВСУ вблизи Угледара
Украинская армия потеряла более 65 военных в Запорожской области и районе Угледара. С таким докладом выступил в четверг официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.
Среди потерь противника в этом квадрате он упомянул четыре боевые бронемашины и два автомобиля.
"В результате огня артиллерии и активных действий группировки войск "Восток" уничтожено более 65 украинских военнослужащих 110-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Полтавка Запорожской области и 72-й механизированной бригады в районе населённого пункта Угледар", — сообщил представитель военного ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что российские военнослужащие уничтожили два склада с боеприпасами в районе Угледара и Катериновки в ДНР. А на днях стало известно, что в Угледар продолжают поступать новые подразделения украинских силовиков. В том числе киевский режим перебрасывает туда морпехов.
Getty Images / Spencer Platt