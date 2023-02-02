ВСУ потеряли более 65 бойцов в Запорожской области и районе Угледара

Украинская армия потеряла более 65 военных в Запорожской области и районе Угледара. С таким докладом выступил в четверг официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди потерь противника в этом квадрате он упомянул четыре боевые бронемашины и два автомобиля.