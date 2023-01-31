ВС РФ уничтожили два украинских склада с боеприпасами в районе Угледара и Катериновки
Российские военные уничтожили два склада ВСУ с артиллерийскими боеприпасами в районе Угледара и Катериновки в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также, по его словам, на Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артустановки "Гвоздика" и ещё два украинских склада с боеприпасами в районах Михайловки и Змиевки.
А ранее в ходе выполнения задач специальной военной операции ВС РФ удалось уничтожить две американские РЛС AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также украинский склад артиллерийских боеприпасов в Херсонской области.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ