ВС РФ уничтожили два украинских склада с боеприпасами в районе Угледара и Катериновки

Российские военные уничтожили два склада ВСУ с артиллерийскими боеприпасами в районе Угледара и Катериновки в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его словам, на Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артустановки "Гвоздика" и ещё два украинских склада с боеприпасами в районах Михайловки и Змиевки.