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31 января, 11:18

ВС РФ уничтожили два украинских склада с боеприпасами в районе Угледара и Катериновки

Российские военные уничтожили два склада ВСУ с артиллерийскими боеприпасами в районе Угледара и Катериновки в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его словам, на Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артустановки "Гвоздика" и ещё два украинских склада с боеприпасами в районах Михайловки и Змиевки.

Российские военные поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях

Российские военные поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях

А ранее в ходе выполнения задач специальной военной операции ВС РФ удалось уничтожить две американские РЛС AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также украинский склад артиллерийских боеприпасов в Херсонской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова

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