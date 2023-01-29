ВС России уничтожили две американские РЛС и склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

В ходе выполнения задач специальной военной операции за сутки удалось уничтожить две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также украинский склад артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении, в районе города Херсон и населённого пункта Новоалександровка в Херсонской области, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", — сказал он на брифинге.