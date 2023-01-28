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Опубликовано 28 января 2023, 12:17

Группировка "Южная" ВС России заняла выгодные позиции на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Донецком направлении свыше 30 военных, американскую М-777 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, Вооружённые силы РФ заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции", — сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

На том же направлении российскими войсками также были уничтожены: одна БМП ВСУ, два автомобиля, установка РСЗО "Град", САУ "Пион", гаубица "Гиацинт-Б" и две "Мста-Б".

Почти 90 подразделений ВСУ попали под огонь российской артиллерии и авиации
Почти 90 подразделений ВСУ попали под огонь российской артиллерии и авиации

Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударах российской артиллерии и авиации по 86 подразделениям ВСУ на огневых позициях. Живая сила и военная техника были поражены в 124 районах.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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