Группировка "Южная" ВС России заняла выгодные позиции на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Донецком направлении свыше 30 военных, американскую М-777 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, Вооружённые силы РФ заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции", — сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

На том же направлении российскими войсками также были уничтожены: одна БМП ВСУ, два автомобиля, установка РСЗО "Град", САУ "Пион", гаубица "Гиацинт-Б" и две "Мста-Б".