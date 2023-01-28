Спутниковые снимки окопов на Украине привели к смене стратегии США

США и их партнёры обсуждают необходимость поменять стратегию по вооружению Украины после анализа спутниковых снимков российских окопов. Об этом пишут обозреватели Джулиан Барнс и Эрик Шмитт в публикации для The New York Times.

"Американские правительственные аналитики начали год с прогноза тупика как вероятного исхода конфликта в 2023 году. Обеспокоенные тем, что замороженный конфликт выгоден России, США и их союзники в последние недели начали более серьёзные дискуссии о том, как изменить динамику боевых действий в пользу Украины", — отмечается в тексте.

Авторы напоминают, что в начале конфликта Россия и Украина воевали при помощи артиллерии и танков. Для ВСУ основным оружием также являлись быстроходные боевые бронированные машины. Теперь же, уверены обозреватели, украинские военные должны тщательно прорабатывать атаку, в которой будут задействованы пехота, танки и артиллерия.

Издание уточняет, что подобные манёвры — это основа в подготовке американских солдат. По мнению военных экспертов, последние поставки Запада могут включать 109 боевых машин Bradley от США и артиллерийское оружие от европейских стран. Ранее Вашингтон не хотел поставлять Киеву новые сложные системы вооружений, не рискуя вступать в прямой конфликт с Москвой, но сейчас в Белом доме готовы пересмотреть решение.