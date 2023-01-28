ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 января 2023, 12:04
4426

Спутниковые снимки окопов на Украине привели к смене стратегии США

NYT: США и их партнёры обсуждают необходимость поменять стратегию по вооружению Украины

США и их партнёры обсуждают необходимость поменять стратегию по вооружению Украины после анализа спутниковых снимков российских окопов. Об этом пишут обозреватели Джулиан Барнс и Эрик Шмитт в публикации для The New York Times.

"Американские правительственные аналитики начали год с прогноза тупика как вероятного исхода конфликта в 2023 году. Обеспокоенные тем, что замороженный конфликт выгоден России, США и их союзники в последние недели начали более серьёзные дискуссии о том, как изменить динамику боевых действий в пользу Украины", отмечается в тексте.

Авторы напоминают, что в начале конфликта Россия и Украина воевали при помощи артиллерии и танков. Для ВСУ основным оружием также являлись быстроходные боевые бронированные машины. Теперь же, уверены обозреватели, украинские военные должны тщательно прорабатывать атаку, в которой будут задействованы пехота, танки и артиллерия.

Издание уточняет, что подобные манёвры — это основа в подготовке американских солдат. По мнению военных экспертов, последние поставки Запада могут включать 109 боевых машин Bradley от США и артиллерийское оружие от европейских стран. Ранее Вашингтон не хотел поставлять Киеву новые сложные системы вооружений, не рискуя вступать в прямой конфликт с Москвой, но сейчас в Белом доме готовы пересмотреть решение.

Постпред США при ООН перебила журналистку после слов о накачивании Украины оружием
Постпред США при ООН перебила журналистку после слов о накачивании Украины оружием

Напомним, западные страны выделят новую военную помощь Киеву. США передадут Украине 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Однако поставки могут затянуться по времени. Президент Украины Владимир Зеленский поторопил Запад и заявил, что, если беовые машины прибудут только к августу, будет слишком поздно.

BannerImage

Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar