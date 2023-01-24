Постпред США при ООН перебила журналистку после слов о накачивании Украины оружием

По словам журналистки, Африканский союз призвал к прекращению украинского конфликта путём переговоров. Она спросила Томас-Гринфилд, могут ли США обещать это международной организации. Американский постпред при ООН ответила, что сделать это может только Россия. Тогда Тревельян ответила, что "США продлевают конфликт, вооружая Украину", но Томас-Гринфилд не позволила ей закончить, заявив, что "Украина защищается от России", а США якобы лишь помогают украинцам делать это.