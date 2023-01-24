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Регион
Опубликовано 24 января 2023, 07:29
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Постпред США при ООН перебила журналистку после слов о накачивании Украины оружием

Постпред при ООН Томас-Гринфилд прервала репортёра после слов о роли США в конфликте на Украине

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд прервала корреспондента BBC News в Нью-Йорке Лору Тревельян, указавшую на то, что Вашингтон продлевает украинскую войну, продолжая поставки вооружения на Украину. Пресс-служба постпредства США опубликовала расшифровку интервью.

По словам журналистки, Африканский союз призвал к прекращению украинского конфликта путём переговоров. Она спросила Томас-Гринфилд, могут ли США обещать это международной организации. Американский постпред при ООН ответила, что сделать это может только Россия. Тогда Тревельян ответила, что "США продлевают конфликт, вооружая Украину", но Томас-Гринфилд не позволила ей закончить, заявив, что "Украина защищается от России", а США якобы лишь помогают украинцам делать это.

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Евгения Колесникова
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