Постпред США при ООН перебила журналистку после слов о накачивании Украины оружием
Постпред при ООН Томас-Гринфилд прервала репортёра после слов о роли США в конфликте на Украине
Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд прервала корреспондента BBC News в Нью-Йорке Лору Тревельян, указавшую на то, что Вашингтон продлевает украинскую войну, продолжая поставки вооружения на Украину. Пресс-служба постпредства США опубликовала расшифровку интервью.
По словам журналистки, Африканский союз призвал к прекращению украинского конфликта путём переговоров. Она спросила Томас-Гринфилд, могут ли США обещать это международной организации. Американский постпред при ООН ответила, что сделать это может только Россия. Тогда Тревельян ответила, что "США продлевают конфликт, вооружая Украину", но Томас-Гринфилд не позволила ей закончить, заявив, что "Украина защищается от России", а США якобы лишь помогают украинцам делать это.
Ранее власти США посоветовали отправить танки Abrams на Тайвань, а не на Украину. Обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Самет считает, что это гораздо важнее для безопасности и благополучия Америки.
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