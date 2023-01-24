В США предложили отправить Зеленскому счёт вместо танков Abrams
Американский политик Каллесто призвал США отправить Зеленскому счёт вместо танков
Вашингтон должен отправить украинскому президенту Владимиру Зеленскому счёт, а не танки Abrams. Такое заявление сделал бывший кандидат в Конгресс США от штата Флорида Чак Каллесто в "Твиттере".
"[Американский политик] Линдси Грэм только что призвал Соединённые Штаты направить танки Зеленскому после его поездки на Украину. Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, — это счёт", — написал он.
Напомним, ранее Пентагон заявил, что США пока не видят необходимости в отправке танков Abrams Украине из-за высокой стоимости обслуживания этих машин. Вместе с тем и Германия отказалась передавать Киеву танки Leopard, из-за чего в Бундестаге разразился скандал. При этом ВСУ собираются принять натовские боевые машины, формируя для этого новые воинские подразделения. Американский конгрессмен Майкл Маккол считает, что отправка США хотя бы одного танка Abrams даст начало поставкам Leopard.
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