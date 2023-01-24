В США предложили отправить Зеленскому счёт вместо танков Abrams

Вашингтон должен отправить украинскому президенту Владимиру Зеленскому счёт, а не танки Abrams. Такое заявление сделал бывший кандидат в Конгресс США от штата Флорида Чак Каллесто в "Твиттере".

"[Американский политик] Линдси Грэм только что призвал Соединённые Штаты направить танки Зеленскому после его поездки на Украину. Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, — это счёт", — написал он.