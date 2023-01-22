Командование ВСУ заявило о создании новых подразделений под технику НАТО
Командующий объединённых сил ВСУ Сергей Наев заявил, что на Украине формируются новые воинские подразделения, на вооружении которых будут натовские танки в случае их поставки Западом.
"Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских моделей и могут помочь нам продвинуться. Мы создаём новые воинские подразделения. И наши дальнейшие действия будут зависеть от их боеспособности. Поэтому западная помощь крайне важна", — рассказал CNN.
По его словам, руководство ВСУ ожидает больших объёмов поставок танков с Запада, чтобы укомплектовать создаваемые подразделения одинаковым типом вооружения. Так, если речь об американских БМП Bradley, то нужно целиком оснастить отряд только ими, если же Германия присылает танки Leopard, то их тоже должно хватить на всё подразделение, объяснил Наев.
Ранее сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Германию в создании помех для отправки танков для нужд ВСУ. В Бундестаге же разгорелись споры о необходимости поставок. А украинский лидер Владимир Зеленкий обвинил ФРГ в нерешительности.
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