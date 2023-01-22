Командование ВСУ заявило о создании новых подразделений под технику НАТО

Командующий объединённых сил ВСУ Сергей Наев заявил, что на Украине формируются новые воинские подразделения, на вооружении которых будут натовские танки в случае их поставки Западом.

"Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских моделей и могут помочь нам продвинуться. Мы создаём новые воинские подразделения. И наши дальнейшие действия будут зависеть от их боеспособности. Поэтому западная помощь крайне важна", — рассказал CNN.