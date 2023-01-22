ВСУ обстреляли больницу в Херсонской области

Новокаховская больница в Херсонской области оказалась повреждена в результате обстрела украинской стороны. Об этом сообщили в Минздраве региона.

"В 15-километровой зоне левобережья Херсонщины медицинские учреждения продолжают подвергаться обстрелам", — говорится в сообщении министерства.

Так, в результате открытого со стороны ВСУ огня в больнице вылетели окна, а перед приёмным покоем осталась воронка. К счастью, пострадавших нет, заверили в ведомстве.