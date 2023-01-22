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22 января, 10:12

ВСУ обстреляли больницу в Херсонской области

ВСУ обстреляли здание Новокаховской больницы в Херсонской области

<p>Здание Новокаховской больницы. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/minzdrav_Kherson/830" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство здравоохранения Херсонской области</a></p>

Здание Новокаховской больницы. Фото © Telegram / Министерство здравоохранения Херсонской области

Новокаховская больница в Херсонской области оказалась повреждена в результате обстрела украинской стороны. Об этом сообщили в Минздраве региона.

"В 15-километровой зоне левобережья Херсонщины медицинские учреждения продолжают подвергаться обстрелам", — говорится в сообщении министерства.

Так, в результате открытого со стороны ВСУ огня в больнице вылетели окна, а перед приёмным покоем осталась воронка. К счастью, пострадавших нет, заверили в ведомстве.

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Николь Вербер

Комментарий

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Людмила Федченковчера в 11:28

Самые трусливые и подлые в разрушении городов и сёл Донбасса 55 негодяев президентов США. ЕС, блока Нато!

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