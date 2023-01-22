ВСУ обстреляли Иловайск из ракетного комплекса "Точка-У"

ВСУ обстреляли Иловайск в ДНР, выпустив по нему одну ракету из ОТРК "Точка-У". Об этом сообщило представительство республики в СЦКК.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:00 — н.п. Красноармейск – н.п. Иловайск: выпущена одна ракета из ОТРК "Точка-У", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.