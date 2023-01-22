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Регион
Опубликовано 22 января 2023, 09:15

ВСУ обстреляли Иловайск из ракетного комплекса "Точка-У"

ВСУ обстреляли Иловайск в ДНР, выпустив по нему одну ракету из ОТРК "Точка-У". Об этом сообщило представительство республики в СЦКК.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:00 — н.п. Красноармейск – н.п. Иловайск: выпущена одна ракета из ОТРК "Точка-У", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Ранее украинские военные обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS. Всего было выпущено шесть ракет. Огнём был уничтожен профилакторий машиностроительного завода.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Матвей Константинов
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