В Конгрессе США разгорелись споры из-за танков Abrams для Зеленского
Конгрессвумен Грин раскритиковала однопартийца Грэма за призыв отправить танки Украине
Конгрессвумен от республиканской партии Марджори Тейлор Грин резко отреагировала на требование однопартийца Линдси Грэма срочно передать танки Abrams Украине. Она напомнила о необходимости заботиться о благе американцев, а не президента Незалежной Владимира Зеленского.
"Мы служим американскому народу, который и платит за наши танки и нашу зарплату, а не Зеленскому", — подчеркнула она в "Твиттере".
Грин предложила Штатам вместо Украины отправить танки к своей южной границе, где страна "подвергается вторжению каждый день, а американцев убивают в рекордных количествах фентанилом". Такую реакцию вызвало у неё заявление Грэма, в котором содержится призыв передать танки ВСУ ради достижения цели "выгнать русских с Украины".
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился поставлять Киеву танки Leopard 2 только при условии, что США со своей стороны предоставят ВСУ танки Abrams. Однако Вашингтон не увидел в этом необходимости, а американский президент Джо Байден и вовсе ушёл от прямого ответа. Тогда украинский лидер Владимир Зеленский высказал недовольство отказом Шольца, назвав отговорками отсылку Берлина к руководству США.
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