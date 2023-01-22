В Конгрессе США разгорелись споры из-за танков Abrams для Зеленского

Конгрессвумен от республиканской партии Марджори Тейлор Грин резко отреагировала на требование однопартийца Линдси Грэма срочно передать танки Abrams Украине. Она напомнила о необходимости заботиться о благе американцев, а не президента Незалежной Владимира Зеленского.

"Мы служим американскому народу, который и платит за наши танки и нашу зарплату, а не Зеленскому", — подчеркнула она в "Твиттере".

Грин предложила Штатам вместо Украины отправить танки к своей южной границе, где страна "подвергается вторжению каждый день, а американцев убивают в рекордных количествах фентанилом". Такую реакцию вызвало у неё заявление Грэма, в котором содержится призыв передать танки ВСУ ради достижения цели "выгнать русских с Украины".