Байден молча ушёл от журналистов после неудобного вопроса об Украине

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что Вашингтон обязательно предоставит Украине всю обещанную помощь, но на вопрос, как быстро Киев сможет получить военную технику, отвечать не стал, а просто развернулся и ушёл.

Подобную тактику буквального ухода от ответа американский президент использует не первый раз. Иногда даже на собственных пресс-конференциях. Ранее после выступления, посвящённого годовщине штурма Капитолия, журналисты попытались задать убегающему от них главе Белого дома вопросы, но тот быстрым шагом проследовал к вертолёту мимо них, чтобы поскорее улететь на выходные в семейную резиденцию в Делавэре.