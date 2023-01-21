Байден молча ушёл от журналистов после неудобного вопроса об Украине
Джо Байден молча ушёл от журналистов после вопроса о поставке танков Leopard 2 Украине
Президент США Джо Байден заявил журналистам, что Вашингтон обязательно предоставит Украине всю обещанную помощь, но на вопрос, как быстро Киев сможет получить военную технику, отвечать не стал, а просто развернулся и ушёл.
Джо Байден сбежал от журналистов после вопроса о поставках танков Leopard 2 на Украину. Видео © Twitter / CyberRealms1
"Скажите, когда именно Америка собирается отправить Украине танки Leopard 2?" — повторил вопрос журналист, но уже в спину удаляющегося главы государства.
Подобную тактику буквального ухода от ответа американский президент использует не первый раз. Иногда даже на собственных пресс-конференциях. Ранее после выступления, посвящённого годовщине штурма Капитолия, журналисты попытались задать убегающему от них главе Белого дома вопросы, но тот быстрым шагом проследовал к вертолёту мимо них, чтобы поскорее улететь на выходные в семейную резиденцию в Делавэре.
Twitter / CyberRealms1