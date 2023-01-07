Байден сбежал от журналистов, которые ждали его на лужайке Белого дома
Американский президент Джо Байден сбежал от журналистов, которые ждали его после выступления в Белом доме, посвящённого годовщине штурма Капитолия. Видео с американским президентом опубликовало издание The Hill в соцсетях.
Бегство Байдена от журналистов. Видео © Twitter / The Hill
На кадрах видно, что Байден сначала неспешно проходит мимо стоящих за ограждением сотрудников прессы, игнорируя их вопросы. Потом, по всей видимости, он вообще передумал общаться с журналистами и решил в прямом смысле слова сбежать от них.
"Господин президент, подождите!" — кричали репортёры убегающему от них 80-летнему главе Белого дома, пока тот упорно следовал к вертолёту, чтобы поскорее улететь на выходные в семейную резиденцию в Делавэре.
Напомним, протестная акция, в ходе которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание по итогам президентских выборов, состоялась 6 января 2021 года. В результате штурма здания несколько человек погибло.
Twitter / The Hill