Байден сбежал от журналистов, которые ждали его на лужайке Белого дома

Американский президент Джо Байден сбежал от журналистов, которые ждали его после выступления в Белом доме, посвящённого годовщине штурма Капитолия. Видео с американским президентом опубликовало издание The Hill в соцсетях.

Бегство Байдена от журналистов. Видео © Twitter / The Hill

На кадрах видно, что Байден сначала неспешно проходит мимо стоящих за ограждением сотрудников прессы, игнорируя их вопросы. Потом, по всей видимости, он вообще передумал общаться с журналистами и решил в прямом смысле слова сбежать от них.

"Господин президент, подождите!" — кричали репортёры убегающему от них 80-летнему главе Белого дома, пока тот упорно следовал к вертолёту, чтобы поскорее улететь на выходные в семейную резиденцию в Делавэре.