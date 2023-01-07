Норвежский лыжник Клебо превзошёл рекорд Большунова и Устюгова по победам на "Тур де Ски"

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил рекорд по победам подряд в ходе одной многодневки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме, завоевав шестую золотую медаль.

26-летний Клебо опередил по этому показателю российских лыжников Сергея Устюгова и Александра Большунова, а также норвежку Марит Бьорген. До этого они одерживали по пять побед подряд: Сергей — в сезоне-2016/17, Александр — в 2020/21, Марит — в 2014/15.