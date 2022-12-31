Большунову и Устюгову посоветовали выпить "примирительной" водки
Резцова призвала Большунова и Устюгова выпить водки, чтобы помириться
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Российским лыжникам Александру Большунову и Сергею Устюгову нужно вместе выпить, чтобы помириться. Об этом Sport24 заявила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова.
"Большунову с Устюговым надо собраться, выпить как следует под Новый год и забыть все старые обиды. Два отличных лыжника, а ведут себя как школьники. Что им выпить? Да хоть водки, лишь бы не ссорились больше", — отметила она, подчеркнув, что скандалы не красят лыжный спорт.
Напомним, во время спринта свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске Александр Большунов столкнулся с Сергеем Устюговым, в результате чего оба упали. При этом Большунов на какое-то время потерял сознание и разбил себе лицо. Устюгов заявил, что готов извиниться перед Большуновым.