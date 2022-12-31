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31 декабря, 18:10

Большунову и Устюгову посоветовали выпить "примирительной" водки

Резцова призвала Большунова и Устюгова выпить водки, чтобы помириться

<p>Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20190301_FIS_NWSC_Seefeld_Medal_Ceremony_850_6060_Alexander_Bolshunov.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Обложка © Wikipedia

Российским лыжникам Александру Большунову и Сергею Устюгову нужно вместе выпить, чтобы помириться. Об этом Sport24 заявила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова.

"Большунову с Устюговым надо собраться, выпить как следует под Новый год и забыть все старые обиды. Два отличных лыжника, а ведут себя как школьники. Что им выпить? Да хоть водки, лишь бы не ссорились больше", — отметила она, подчеркнув, что скандалы не красят лыжный спорт.

Большунова признали виновным в создании помех Устюгову во время гонки на Кубке России

Большунова признали виновным в создании помех Устюгову во время гонки на Кубке России

Напомним, во время спринта свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске Александр Большунов столкнулся с Сергеем Устюговым, в результате чего оба упали. При этом Большунов на какое-то время потерял сознание и разбил себе лицо. Устюгов заявил, что готов извиниться перед Большуновым.

Никита Осипов

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