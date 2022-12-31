Большунову и Устюгову посоветовали выпить "примирительной" водки

"Большунову с Устюговым надо собраться, выпить как следует под Новый год и забыть все старые обиды. Два отличных лыжника, а ведут себя как школьники. Что им выпить? Да хоть водки, лишь бы не ссорились больше", — отметила она, подчеркнув, что скандалы не красят лыжный спорт.