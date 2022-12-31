Ловрен покинет "Зенит" и перейдёт во французский "Лион"
Футбольный клуб "Зенит" покинет защитник и капитан Деян Ловрен. Он переходит во французский "Лион", пишет L'Equipe. Известно, что футболист уже договорился о контракте и прошёл медосмотр.
Нынешний контракт с петербургской командой у 33-летнего хорвата рассчитан до конца текущего сезона. А договор с "Лионом" будет действовать два года.
С лета 2020 года Ловрен сыграл за "Зенит" 63 матча, забил три гола и сделал три голевые передачи. До этого он выступал за английский "Ливерпуль", с которым стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Англии и обладателем Суперкубка УЕФА. Ранее, с 2010 по 2013 годы, он уже играл за французский "Лион" и выиграл Кубок Франции.
Лайф рассказывал, что бывший капитан "Зенита" итальянец Доменико Кришито возобновил профессиональную карьеру и вновь вернулся в "Дженоа".
Wikipedia / Vyacheslav Yevdokimov