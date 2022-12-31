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31 декабря, 14:22

Первый и Второй армейские корпуса ДНР и ЛНР включены в состав Вооружённых сил России

В состав Вооружённых сил России включили Первый Донецкий и Второй гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса. Об этом говорится в материалах Министерства обороны к вручению главой государства Владимиром Путиным боевых знамён этим формированиям. Список дополняет Донецкое высшее общевойсковое командное училище.

В ведомстве подчеркнули, что боевые знамёна с давних времён являются воинскими святынями, а также символами чести, доблести и славы. Во время Великой Отечественной войны Донбасская операция стала одной из важнейших, подчеркнули в министерстве.

"Сегодня, продолжая дело фронтовиков ВОВ, воины Первого и Второго армейских корпусов сражаются с неонацистами за родную землю, проявляя мужество и стойкость, уверенно, шаг за шагом решая поставленные задачи", — говорится в материалах.

В них также сказано, что приобретённый за восемь лет опыт доказывает, что вошедшие в состав Вооружённых сил объединения являются боеспособными частями армии страны.

Путин поблагодарил российских военных за службу Отечеству

Путин поблагодарил российских военных за службу Отечеству

Ранее Лайф писал, что президент Российской Федерации Владимир Путин утром 31 декабря посетил штаб Южного военного округа. Там он пообщался с командующими, вручил боевые знамёна новым воинским формированиям, а также записал поздравление с Новым годом для россиян.

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VK / Минобороны России

Никита Осипов

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