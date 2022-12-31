Первый и Второй армейские корпуса ДНР и ЛНР включены в состав Вооружённых сил России
В состав Вооружённых сил России включили Первый Донецкий и Второй гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса. Об этом говорится в материалах Министерства обороны к вручению главой государства Владимиром Путиным боевых знамён этим формированиям. Список дополняет Донецкое высшее общевойсковое командное училище.
В ведомстве подчеркнули, что боевые знамёна с давних времён являются воинскими святынями, а также символами чести, доблести и славы. Во время Великой Отечественной войны Донбасская операция стала одной из важнейших, подчеркнули в министерстве.
"Сегодня, продолжая дело фронтовиков ВОВ, воины Первого и Второго армейских корпусов сражаются с неонацистами за родную землю, проявляя мужество и стойкость, уверенно, шаг за шагом решая поставленные задачи", — говорится в материалах.
В них также сказано, что приобретённый за восемь лет опыт доказывает, что вошедшие в состав Вооружённых сил объединения являются боеспособными частями армии страны.
Ранее Лайф писал, что президент Российской Федерации Владимир Путин утром 31 декабря посетил штаб Южного военного округа. Там он пообщался с командующими, вручил боевые знамёна новым воинским формированиям, а также записал поздравление с Новым годом для россиян.
VK / Минобороны России