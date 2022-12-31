Путин поблагодарил российских военных за службу Отечеству
Президент России Владимир Путин обратился к военным после церемонии награждения и поблагодарил их за службу Родине.
Владимир Путин обратился к российским военным. Видео © LIFE
"У нас по разным поводу вручаются ордена и медали. И за выслугу лет, и за хорошую работу. Вам — за мужество, отвагу, героизм, как бы ни назывались те государственные награды, которые вы получили. Все ваши лучшие качества <...> всё сейчас положено на службу Отечеству. Я вас благодарю за службу и желаю вам всего самого доброго. С наступающим Новым годом!" — сказал глава государства.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин утром 31 декабря посетил штаб Южного военного округа. Там он пообщался с командующими, вручил боевые знамёна новым воинским формированиям, а также записал поздравление с Новым годом для россиян.
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