Путин поблагодарил российских военных за службу Отечеству

"У нас по разным поводу вручаются ордена и медали. И за выслугу лет, и за хорошую работу. Вам — за мужество, отвагу, героизм, как бы ни назывались те государственные награды, которые вы получили. Все ваши лучшие качества <...> всё сейчас положено на службу Отечеству. Я вас благодарю за службу и желаю вам всего самого доброго. С наступающим Новым годом!" — сказал глава государства.