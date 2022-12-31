Путин вместе с военными поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с новым, 2023 годом. В традиционном обращении российского лидера в этом году также приняли военнослужащие. Первыми новогоднее послание увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского.

"Уважаемые граждане России, дорогие друзья, завершается 2022 год. Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации мощного общества. Это был год, который многое расставил по местам, чётко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия, показал, что нет высшей силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству", — отметил Путин.

Он добавил, что 2022 год ознаменовался поистине судьбоносными событиями, ставшими тем рубежом, который закладывает основу будущего и независимости страны, за что Россия сегодня и сражается, защищая своих людей на исторических территориях — новых субъектах РФ, вместе строя и созидая.

"Главное — судьба России. Защита Родины — наш священный долг перед предками и потомками. Нравственная историческая правота на нашей стороне", — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что уходящий год принёс кардинальные перемены и для нашей страны, и для всего мира. 2022-й был наполнен волнениями, тревогами и переживаниями, но многонациональный народ РФ, как это было во все сложные эпохи истории страны, проявил мужество и достоинство, словом и делом поддержал защитников Отечества, наших солдат и офицеров, всех участников СВО.

"Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас, от нашей силы и воли. Западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению тяжелейшего конфликта в Донбассе, на деле же всемерно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса. Запад врал о мире, а готовился к агрессии, и сегодня признаётся в этом уже не стесняясь, в открытую", — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Украину и её народ западные страны цинично используют для ослабления и раскола РФ, однако Москва никогда не позволяла, не позволяет и не позволит этого сделать. Он добавил, что военные России, ополченцы и добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость, за то, чтобы гарантии мира и безопасности для России были надёжно обеспечены.

"Все они наши герои, им сейчас труднее всего. <...> Дорогие товарищи, благодарю вас за доблестную службу, вся наша огромная страна гордится вашей силой духа, стойкостью и отвагой. Миллионы людей душой и сердцем с вами, и за новогодним столом обязательно будут звучать тосты в вашу честь", — сказал Путин, поблагодарив также тех, кто обеспечивает военные действия.

Он отметил, что с 2014 года Россия живёт в условиях санкций, но в этом году стране была объявлена настоящая санкционная война, которую затеяли ради полного разрушения промышленности, финансов и транспорта РФ, однако этого не произошло, потому что народ государства создал надёжный запас прочности. Кроме того, борьба Москвы за свои интересы и будущее служит вдохновляющим примером для других государств в их стремлении к многополярному мироустройству.

"Считаю очень важным, что в уходящем году в нашем народе приобрели особую значимость такие качества, как милосердие, солидарность и деятельная отзывчивость", — подчеркнул президент.

Он также поблагодарил волонтёров, которые оказывают поддержку семьям погибших участников СВО, отметив, что близким этих героев особенно тяжело в новогоднюю ночь. Путин пообещал сделать всё возможное, чтобы помочь семьям отдавших свои жизни военных "поднять детей, дать достойное образование и получить профессию".

Он подчеркнул, что в любые времена, даже очень тяжёлые, в нашей стране отмечали наступление Нового года, этот праздник остаётся для всех любимым и раскрывает в людях самые лучшие черты. В это время все стремятся порадовать близких, согреть их вниманием и душевным теплом, отметил президент.

"Пусть сердечные слова и благородные чувства придадут всем нам как можно больше душевных сил, уверенности, что вместе мы преодолеем все трудности и сохраним нашу страну великой и независимой, будем идти только вперёд, побеждать ради своих семей и ради России, ради будущего нашей единственной, любимой Родины. С Новым годом, дорогие друзья. С Новым, 2023 годом", — заключил Путин.