Космонавты с МКС пожелали россиянам благополучия и тепла в душе в новом году
Космонавты Прокопьев, Кикина и Петелин с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом
Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин поздравили жителей РФ с наступающим Новым годом. Их обращение, записанное на борту российского сегмента Международной космической станции (МКС), госкорпорация опубликовала в телеграм-канале.
Космонавты Прокопьев, Кикина и Петелин с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом. Видео © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
"Дорогие друзья! Мы поздравляем вас с самым тёплым и домашним праздником – Новым годом, желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и тепла в душе. Будьте счастливы, смело идите вперёд и созидайте", — сказал Прокопьев.
Кикина в свою очередь отметила, что "в это время мы делимся праздничным настроением с близкими и с теми, кому сейчас нелегко". Она подчеркнула, что в Новый год не только детям, но и взрослым хочется верить в чудеса. А Петелин пожелал россиянам стать одной дружной семьёй. Все космонавты продолжат работать и выполнять важные на станции задачи даже во время праздников.
Ранее Лайф писал, что министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу поздравил с Новым годом российских военнослужащих. Он заявил о том, что в этом году праздник является символом "наших надежд на мирное будущее".
Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"