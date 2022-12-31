Космонавты с МКС пожелали россиянам благополучия и тепла в душе в новом году

"Дорогие друзья! Мы поздравляем вас с самым тёплым и домашним праздником – Новым годом, желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и тепла в душе. Будьте счастливы, смело идите вперёд и созидайте", — сказал Прокопьев.

Кикина в свою очередь отметила, что "в это время мы делимся праздничным настроением с близкими и с теми, кому сейчас нелегко". Она подчеркнула, что в Новый год не только детям, но и взрослым хочется верить в чудеса. А Петелин пожелал россиянам стать одной дружной семьёй. Все космонавты продолжат работать и выполнять важные на станции задачи даже во время праздников.