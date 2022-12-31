Планы украинских властей снести памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову в Одессе похожи на инцидент со взрывом талибами* статуи Будды в Бамианской долине. Об этом заявил лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.

"Это похоже на то, что талибы в 2001 году сделали со статуями Будды в Бамианской долине", — сказал политик в беседе с ТАСС.

Он отметил, что события на Украине вызывают беспокойство. По мнению Асселино, в Незалежной пытаются изменить и стереть историю. Он добавил, что украинские власти ведут культурную войну, запрещая всё русское и снося памятники. Такое поведение является слабостью и нежеланием признать, что юг современной Украины был русским с тех пор, как его отвоевали у Османской империи, уверен политик.

"Тот, кто ищет мира, пытается изучать историю. Желание стереть историю является тоталитарным, и я это нахожу исключительно ужасным", — добавил он.

Политик считает Украину "искусственным государством". Он также добавил, что многие французы против присутствия Франции в Незалежной, несмотря на антироссийскую пропаганду в СМИ. По его словам, жители страны чтят историю русско-французских отношений.

Ранее французский политик и политический комментатор Франсуа Асселино заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский укрепляет неонацистскую диктатуру через новый закон о печати, который идёт вразрез с европейской свободой слова.