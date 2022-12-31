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31 декабря, 07:23

"Неонацистская диктатура": Во Франции резко раскритиковали новый закон о СМИ Зеленского

Французский политик Асселино назвал закон о СМИ на Украине укреплением нацизма

Президент Украины Владимир Зеленский укрепляет неонацистскую диктатуру через новый закон о печати, который идёт вразрез с европейской свободой слова. Об этом заявил лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино.

"Зеленский укрепляет свою неонацистскую диктатуру. Даже Европейская федерация журналистов возмущена! Её представители считают, что новый украинский закон о печати содержит "многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям", — написал он в Twitter.

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Асселино добавил, что новым законом недовольны и на Украине. По его словам, Союз журналистов Незалежной считает, что нововведение представляет самую большую угрозу свободе слова за всю историю существования независимой страны.

Ранее Лайф сообщал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон "О медиа", усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий освещение в позитивном контексте каких-либо действий России. Теперь медиаресурсы можно блокировать без решения суда.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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