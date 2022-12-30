"В январе 2023 года Зеленский вместе с BlackRock и Урсулой фон дер Ляйен планирует ограбление века на наши деньги!" — написал француз в "Твиттере".

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил о "секретном договоре" США с Владимиром Зеленским. По его словам, Вашингтон будет терпеть воровство предоставляемой финансовой помощи Незалежной ровно до того момента, пока украинский лидер выполняет поставленные перед ним задачи.