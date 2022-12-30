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30 декабря, 20:44

Во Франции раскрыли планы Зеленского на "ограбление века"

Французский политик Филиппо назвал планы Зеленского и ЕК ограблением века

Французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал финансовую помощь Украине ограблением простых европейских граждан.

"В январе 2023 года Зеленский вместе с BlackRock и Урсулой фон дер Ляйен планирует ограбление века на наши деньги!" — написал француз в "Твиттере".

Зеленского уличили в попытках извлечь личную выгоду на "мирном саммите"

Зеленского уличили в попытках извлечь личную выгоду на "мирном саммите"

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил о "секретном договоре" США с Владимиром Зеленским. По его словам, Вашингтон будет терпеть воровство предоставляемой финансовой помощи Незалежной ровно до того момента, пока украинский лидер выполняет поставленные перед ним задачи.

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Telegram-канал Владимира Зеленского

Юлия Коновалова

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