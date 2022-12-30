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30 декабря, 20:30

СМИ объяснили, как США сыграли на страхе Европы перед Россией

FP: США удвоили продажу оружия странам НАТО, пользуясь страхом Европы перед Россией

Соединённые Штаты в 2022 году почти вдвое увеличили количество и стоимость заключённых контрактов по продаже оружия союзникам по НАТО, поскольку конфликт на Украине вынудил Европу задуматься о наращивании вооружения. Об этом в статье для Foreign Policy заявил обозреватель Робби Грамер.

"В прошлом году американское правительство одобрило 14 крупных оружейных сделок с союзниками по альянсу на сумму около 15,5 миллиарда долларов. В 2022 году количество контрактов увеличилось до 24 на сумму около 28 миллиардов с учётом Финляндии", — отметил колумнист.

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Эти цифры, добавил автор материала, свидетельствуют о том, что Вашингтон смог нажиться и остаётся главным поставщиком оружия для союзников в Европе в краткосрочной перспективе.

Ранее бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил об упущенной возможности США. По его словам, Вашингтон мог принять требования Москвы о нерасширении НАТО на восток, однако вместо этого спровоцировал конфликт на Украине.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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