Путин разрешил расчёты по долгу за газ в иностранной валюте

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий отечественным поставщикам газа проводить расчёты с покупателями из недружественных стран в иностранной валюте при взыскании задолженностей за поставки голубого топлива. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Расчёты можно проводить в указанной в контракте валюте, используя специальный счёт, открытый уполномоченным банком на основании заявления российской компании. Задолженность будет считаться погашенной после зачисления средств на этот счёт.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что поставки российских энергоносителей в Китай беспрецедентны, однако прокачка газа в 2023 году ещё увеличится. Об этом он заявил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. Путин также подчеркнул, что по итогам уходящего года Россия стала одним из лидеров по экспорту нефти в Китай.