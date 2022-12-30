Путин подписал указ об изменении сроков продажи доли Shell в операторе "Сахалина-2"
Президент России Владимир Путин подписал указ, который исключает временное ограничение по продаже доли Shell в новом операторе "Сахалина-2" – ООО "Сахалинская Энергия". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом президент отменил ранее установленное требование, согласно которому доля англо-нидерландской энергетической компании Shell должна была быть оценена и продана в течение четырёх месяцев со дня её решения об отказе приобретения доли в проекте "Сахалинская Энергия".
Напомним, президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ, согласно которому имущество проекта "Сахалин-2" было передано государству, а оператора было предписано сменить на новое – российское юрлицо. Новый оператор ООО "Сахалинская Энергия" был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". В сентябре компания Shell отказалась участвовать в новом операторе "Сахалина-2".