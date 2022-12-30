Путин подписал указ об изменении сроков продажи доли Shell в операторе "Сахалина-2"

Президент России Владимир Путин подписал указ, который исключает временное ограничение по продаже доли Shell в новом операторе "Сахалина-2" – ООО "Сахалинская Энергия". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом президент отменил ранее установленное требование, согласно которому доля англо-нидерландской энергетической компании Shell должна была быть оценена и продана в течение четырёх месяцев со дня её решения об отказе приобретения доли в проекте "Сахалинская Энергия".