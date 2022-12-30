На Украине продолжают борьбу с памятниками. Очередной бюст известного русского поэта Александра Пушкина демонтирован на этот раз в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом сообщил в соцсети назначенный украинскими властями мэр города Александр Гончаренко.

"Это место для своих героев, своей культуры и своей истории. Это не борьба с памятниками, это борьба Украины за жизнь", — написал он.

Гончаренко опубликовал фото, на котором спецтехника поднимает бюст великого поэта за трос, закреплённый вокруг шеи скульптуры. Не все украинцы поддержали в комментариях решение властей. "Памятник на нас тоже напал?" — спросил один из пользователей. "Пушкин-то за что попал под раздачу", — возмутился другой. "Оставьте прошлое в покое!" — отметил ещё один автор.

"Мы все выросли на произведениях Пушкина, дети выросли на его сказках… Всю жизнь вас всё устраивало, а теперь грязью поливаете человека, который умер в 1837 году. Позорище прежде всего всем тем, кто оскверняет прекрасного поэта, который дарил человечеству своё творчество", — пристыдила украинские власти одна из жительниц.