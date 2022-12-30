Подполковник юстиции СКР погиб в Донецке при расследовании преступлений ВСУ

В Донбассе при исполнении служебных обязанностей в зоне СВО погиб замруководителя контрольно-следственного отдела Военного следственного управления СК РФ по Объединённой группировке войск. Об этом рассказали в ведомстве, уточнив, что возбуждено уголовное дело, виновные будут наказаны.

"30 декабря 2022 года в результате артиллерийского обстрела со стороны вооружённых формирований Украины в Донецке ДНР погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела Военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединённой группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Александрович Рыбаков", — говорится в тексте.

В СК РФ подчеркнули, что сотрудники ведомства с начала спецоперации расследуют преступления Украины в отношении мирных граждан и российских военнослужащих и работают под обстрелами, в боевых условиях. Евгений Рыбаков был профессионалом, неоднократно награждался медалями и знаками отличия. Он также выполнял свой долг в ходе проведения контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, был ветераном боевых действий и ветераном военной службы. У него остались жена и двое малолетних детей.