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26 декабря, 05:47

Минобороны РФ сообщило о гибели трёх военных при атаке беспилотника на аэродром в Энгельсе

Минобороны РФ: В результате падения обломков БПЛА в Энгельсе погибло трое военных

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны сбили при подлёте к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области украинский беспилотник. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате атаки погибло трое военнослужащих технического состава.

"В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме, получили смертельные ранения", — сообщили в Минобороны и добавили, что техника не повреждена.

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Ранее в Минобороны РФ подтвердили, что на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области средствами ПВО был сбит украинский беспилотник. Атака произошла около 1:35 по московскому времени.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны

Оксана Попова

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