Минобороны РФ сообщило о гибели трёх военных при атаке беспилотника на аэродром в Энгельсе

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны сбили при подлёте к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области украинский беспилотник. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате атаки погибло трое военнослужащих технического состава.

"В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме, получили смертельные ранения", — сообщили в Минобороны и добавили, что техника не повреждена.