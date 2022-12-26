Минобороны РФ сообщило о гибели трёх военных при атаке беспилотника на аэродром в Энгельсе
Минобороны РФ: В результате падения обломков БПЛА в Энгельсе погибло трое военных
Сегодня ночью средства противовоздушной обороны сбили при подлёте к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области украинский беспилотник. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате атаки погибло трое военнослужащих технического состава.
"В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме, получили смертельные ранения", — сообщили в Минобороны и добавили, что техника не повреждена.
Ранее в Минобороны РФ подтвердили, что на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области средствами ПВО был сбит украинский беспилотник. Атака произошла около 1:35 по московскому времени.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны