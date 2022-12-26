Средства ПВО сбили украинский беспилотник при подлёте к аэродрому в Саратовской области
Минобороны РФ: Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Энгельсе
На военном аэродроме Энгельс в Саратовской области средствами ПВО был сбит украинский беспилотник. Как сообщили в Минобороны РФ, есть погибшие.
"26 декабря около 1:35 по московскому времени средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлёте к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат", — сообщили в оборонном ведомстве.
В результате падения обломков БПЛА трое российских военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме, погибли. При этом авиационная техника повреждений не получила.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что силовые ведомства проверяют данные о происшествии на военном объекте в городе Энгельсе. Глава региона также опроверг сведения об эвакуации из города, назвав их наглой ложью.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны