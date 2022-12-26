Средства ПВО сбили украинский беспилотник при подлёте к аэродрому в Саратовской области

На военном аэродроме Энгельс в Саратовской области средствами ПВО был сбит украинский беспилотник. Как сообщили в Минобороны РФ, есть погибшие.

"26 декабря около 1:35 по московскому времени средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлёте к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат", — сообщили в оборонном ведомстве.

В результате падения обломков БПЛА трое российских военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме, погибли. При этом авиационная техника повреждений не получила.