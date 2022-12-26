Объём поставок продукции "Росатома" за рубеж превысит 10 млрд долларов

Объём поставок продукции "Росатома" за рубеж по итогам 2022 года превысит 10 миллиардов долларов. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв в интервью газете "Известия".

"В этом году мы преодолеем психологически важный барьер в поставках нашей продукции за рубеж на сумму 10 миллиардов долларов", — подчеркнул Лихачёв.

Как указал глава "Росатома", экспорт госкорпорации по итогам текущего года вырастет "примерно на 15%". По его словам, портфель зарубежных заказов компании на 10 лет вперёд держится на уровне 200 миллиардов долларов, несмотря на текущую обстановку.