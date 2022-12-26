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26 декабря, 05:27

Объём поставок продукции "Росатома" за рубеж превысит 10 млрд долларов

Глава "Росатома" Лихачёв: Объём поставок продукции за рубеж превысит $10 млрд

Объём поставок продукции "Росатома" за рубеж по итогам 2022 года превысит 10 миллиардов долларов. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв в интервью газете "Известия".

"В этом году мы преодолеем психологически важный барьер в поставках нашей продукции за рубеж на сумму 10 миллиардов долларов", — подчеркнул Лихачёв.

Как указал глава "Росатома", экспорт госкорпорации по итогам текущего года вырастет "примерно на 15%". По его словам, портфель зарубежных заказов компании на 10 лет вперёд держится на уровне 200 миллиардов долларов, несмотря на текущую обстановку.

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Ранее стало известно, что международный совет по разрешению споров отказал Финляндии в финансовых претензиях к "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1". Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв, напомнив, что Хельсинки расторг контракт на её строительство в текущем году.

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ТАСС / Станислав Красильников

Оксана Попова

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