Лихачёв заявил, что Финляндии отказали в претензиях к "Росатому" по АЭС

Международный совет по разрешению споров отказал Финляндии в финансовых претензиях к "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1". Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв, напомнив, что Хельсинки расторгли контракт на её строительство в текущем году.

"Заказчик расторг договор, уже прошла первая волна судебных разбирательств. И международный арбитраж, состоящий из представителей только стран Западной Европы, вынес однозначный вердикт. Во-первых, было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий", — цитируют Лихачёва "Известия".

Расторжение контракта инстанция признала нелегитимным. Теперь Финляндия сможет строить АЭС на свои средства, приняв политическое решение разорвать контракт, добавил гендиректор. При этом он призвал вернуть российской стороне вложенные ею деньги.