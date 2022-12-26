Вооружённые столкновения произошли у сербских баррикад на севере Косова
Подразделения спецназа косовской полиции напали на сербов, которые находятся на баррикадах в северной части Косова и Метохии. Об этом пишет газета "Политика".
Согласно информации издания, спецподразделения косовской полиции обстреляли сербов, находящихся на баррикадах в районе населённого пункта Зубин-Поток. Как уточняют "Вечерние новости", была стрельба и столкновения у возведённых сербами баррикад.
После произошедшего президент Сербии Александр Вучич провёл консультации с премьер-министром Аной Брнабич и командованием Вооружённых сил страны. К линии разграничения с Косовом и Метохией в город Рашка срочно выехал начальник Генерального штаба ВС республики генерал Милан Мойсилович. В эфире телеканала Pink последний заявил, что ситуация в северной части Косова и Метохии сложная и требует присутствия военных вдоль административной линии между автономным краем и центральной частью страны.
Лайф писал, что после начала очередного обострения в самопровозглашённом Косове местные албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северная Митровица. Свой шаг сделал и "премьер-министр" непризнанной республики Альбин Курти, передавший заявку на вступление в Евросоюз председательствующей в Совете Европы Чехии. Между тем 16 декабря Сербия передала НАТО запрос на введение силовиков в мятежный край.
ТАСС / AP / Visar Kryeziu