В МИД РФ не отвергают политического урегулирования конфликта, но не на условиях Киева
Москва допускает вариант политического урегулирования украинского конфликта, но не на выдвигаемых Киевом условиях. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
Как он объяснил в интервью ТАСС, полная неадекватность решений и поступков киевского режима, чьи политики хорошо известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией, очевидна.
"И хотя Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся", — сказал Галузин.
Кроме того, дипломат назвал абсолютно неприемлемыми "так называемые мирные инициативы" президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее президент России Владимир Путин назвал основой конфликта на Украине попытки "растащить" РФ. Глава государства напомнил, что Россия ещё с 2014 года хотела разрешить ситуацию в Незалежной мирным путём, однако её усилия не были оценены: украинская сторона была настроена совершенно по-другому.
VK / МИД России