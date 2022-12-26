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25 декабря, 23:00

Вышел приквел "Ведьмака", рассказывающий историю за 1200 лет до появления Геральта

На Netflix состоялась премьера сериала "Ведьмак: Происхождение"

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера нового сериала — "Ведьмак: Происхождение". Его можно посмотреть и с субтитрами на русском языке.

Новое шоу является приквелом к сериалу с Генри Кавиллом в главной роли, вышедшему на Netflix в 2019 году. Действие происходит в Золотую эру эльфов, за 1200 лет до Геральта, Йеннифер и Цири. История повествует о семи незнакомцах, которые объединились для борьбы с сильнейшей империей.

Названа неожиданная причина, почему Генри Кавилла лишили роли Ведьмака

Названа неожиданная причина, почему Генри Кавилла лишили роли Ведьмака

В первый сезон вошли четыре серии по 40 минут. Ранее был продемонстрирован полноценный трейлер сериала "Ведьмак: Происхождение".

Лайф также писал, что стриминговый сервис Netflix показал новый трейлер детектива "Всевидящее око" с Кристианом Бейлом в главной роли. Режиссёром ленты выступил Скотт Купер.

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Кадр из видео ютуб-канала Netflix

Иван Косицын

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