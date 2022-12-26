Вышел приквел "Ведьмака", рассказывающий историю за 1200 лет до появления Геральта

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера нового сериала — "Ведьмак: Происхождение". Его можно посмотреть и с субтитрами на русском языке.

Новое шоу является приквелом к сериалу с Генри Кавиллом в главной роли, вышедшему на Netflix в 2019 году. Действие происходит в Золотую эру эльфов, за 1200 лет до Геральта, Йеннифер и Цири. История повествует о семи незнакомцах, которые объединились для борьбы с сильнейшей империей.

В первый сезон вошли четыре серии по 40 минут. Ранее был продемонстрирован полноценный трейлер сериала "Ведьмак: Происхождение".