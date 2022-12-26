На Украине требуют исключить Щербакову из номинантов на премию ISU Skating Awards
Украинская федерация фигурного катания потребовала от Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российскую спортсменку Анну Щербакову номинации на награду "Самый ценный фигурист года".
Как сообщает пресс-служба УФФК, соответствующее письмо было направлено президенту ISU Ким Джэёлю и главе комиссии атлетов Эрику Рэдфорду.
Церемония вручения награды состоится 5 февраля 2023 года, а голосование продлится до конца 2022 года.
Ранее Лайф рассказывал, что Анна Щербакова стала лауреатом Национальной спортивной премии как спортсменка года. Её соперницами в финале номинации были олимпийская чемпионка в эстафете лыжница Наталья Непряева и представительница пулевой стрельбы Виталина Бацарашкина, завоевавшая на Играх в Токио две золотые медали.
АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин