На Украине требуют исключить Щербакову из номинантов на премию ISU Skating Awards

Церемония вручения награды состоится 5 февраля 2023 года, а голосование продлится до конца 2022 года.

Ранее Лайф рассказывал, что Анна Щербакова стала лауреатом Национальной спортивной премии как спортсменка года. Её соперницами в финале номинации были олимпийская чемпионка в эстафете лыжница Наталья Непряева и представительница пулевой стрельбы Виталина Бацарашкина, завоевавшая на Играх в Токио две золотые медали.