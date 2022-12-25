Составлен список лучших игроков первой части сезона в Европе

Спортивное издание Goal составило список лучших игроков европейских лиг по итогам первой части сезона 2022/2023. Единственный вратарь в нём — Брис Самба из французского "Ланса".

Защитники: Киран Триппьер из "Ньюкасла", Ким Мин Джэ из "Наполи", Вильям Салиба из "Арсенала" и Жуан Канселу из "Манчестер Сити". Полузащитники: Кевин Де Брёйне из "Манчестер Сити", Джамал Мусиала из "Баварии" и Хвича Кварацхелия из "Наполи".

Нападающие: Лионель Месси и Неймар из ПСЖ, а также Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити". Последний забил 18 голов за 13 матчей в АПЛ и лидирует в списке лучших бомбардиров европейских лиг.