Геймерам бесплатно раздают расширенную версию игры Death Stranding

В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала раздача культовой игры Death Stranding: Director's Cut. Все зарегистрированные пользователи могут бесплатно добавить режиссёрскую версию проекта от Хидео Кодзимы в свою библиотеку до вечера 26 декабря.

Этот вариант игры предлагает новые сюжетные миссии, новый уровень сложности и другие изменения. Что касается непосредственно Death Stranding, то игра ещё до релиза получила культовый статус благодаря запутанным трейлерам и статусу её разработчика — Хидео Кодзимы. Раздача игры — четвёртый крупный подарок от Epic Games. До этого в магазине уже дарили Wolfenstein: The New Order, трилогию Fallout и Metro: Last Light.

Оригинальный вариант игры Death Stranding вышел в конце 2019 года эксклюзивно на PS4 и по-своему предсказал наступление пандемии ковида. Франшизу в будущем ждёт расширение. Недавно была анонсирована вторая часть. Кроме того, готовится и полноценная экранизация.