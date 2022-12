Геймерам бесплатно раздают расширенную версию игры Death Stranding

Этот вариант игры предлагает новые сюжетные миссии, новый уровень сложности и другие изменения. Что касается непосредственно Death Stranding, то игра ещё до релиза получила культовый статус благодаря запутанным трейлерам и статусу её разработчика — Хидео Кодзимы. Раздача игры — четвёртый крупный подарок от Epic Games. До этого в магазине уже дарили Wolfenstein: The New Order, трилогию Fallout и Metro: Last Light.