Министр обороны Турции назвал беспорядки в Париже нападением вскормленной французами змеи
Министр обороны Турции Акар: Вскормленная французами змея начала жалить их самих
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар прокомментировал разгоревшиеся в Париже беспорядки после убийства трёх курдов. После случившегося мировое сообщество должно раскрыть глаза на деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК) и пересмотреть своё отношение к ней, подчеркнул он.
"Недавние события в Париже показали, что змея, вскормленная французами, начала жалить их самих... Теперь все должны увидеть истинное лицо этой террористической организации", — приводит слова Акара агентство Anadolu.
Лайф напоминает: 23 декабря на улице Энгиен в Париже произошла стрельба, погибло три человека. По словам очевидцев, злоумышленник успел сделать около семи-восьми выстрелов, после чего на улице начался хаос. Преступником оказался пожилой мужчина. Как он заявил, причиной его действий стал расизм. После трагедии вспыхнули беспорядки, а президент Франции Эмманюэль Макрон назвал происшествие гнусной атакой на курдов.
ТАСС / ZUMA