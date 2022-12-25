Министр обороны Турции назвал беспорядки в Париже нападением вскормленной французами змеи

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар прокомментировал разгоревшиеся в Париже беспорядки после убийства трёх курдов. После случившегося мировое сообщество должно раскрыть глаза на деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК) и пересмотреть своё отношение к ней, подчеркнул он.