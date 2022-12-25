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25 декабря, 18:49

Министр обороны Турции назвал беспорядки в Париже нападением вскормленной французами змеи

Министр обороны Турции Акар: Вскормленная французами змея начала жалить их самих

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар прокомментировал разгоревшиеся в Париже беспорядки после убийства трёх курдов. После случившегося мировое сообщество должно раскрыть глаза на деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК) и пересмотреть своё отношение к ней, подчеркнул он.

"Недавние события в Париже показали, что змея, вскормленная французами, начала жалить их самих... Теперь все должны увидеть истинное лицо этой террористической организации", — приводит слова Акара агентство Anadolu.

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Застреливший троих курдов пенсионер из Парижа планировал "убивать иностранцев" в пригороде

Лайф напоминает: 23 декабря на улице Энгиен в Париже произошла стрельба, погибло три человека. По словам очевидцев, злоумышленник успел сделать около семи-восьми выстрелов, после чего на улице начался хаос. Преступником оказался пожилой мужчина. Как он заявил, причиной его действий стал расизм. После трагедии вспыхнули беспорядки, а президент Франции Эмманюэль Макрон назвал происшествие гнусной атакой на курдов.

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Пенсионера, застрелившего в Париже трёх курдов, отправили в психиатрическую больницу

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ТАСС / ZUMA

Иван Косицын

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