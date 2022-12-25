Захарова порассуждала о причинах роста антисемитизма в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью американского издания The Hill, в которой говорится, что высокий уровень вседозволенности и свободы в Сети может привести к ещё большему росту антисемитизма в США.

"Ситуация настолько серьёзная, что на высшем уровне уже в декабре этого года [в США] <...> была учреждена межведомственная группа по борьбе с антисемитизмом", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

По мнению дипломата, особенно эффективно способствует проникновению ксенофобии в общество культура отмены. И та лёгкость, с которой она практикуется в отношении целых народов, "создала питательную почву и для роста антисемитизма", подчеркнула Захарова. Она напомнила, что в симпатиях к Адольфу Гитлеру признался даже кумир американской молодёжи Канье Уэст. Кроме того, как заметила представитель МИД, антисемиты громят синагоги в США, а свастику находят даже в государственных учреждениях.