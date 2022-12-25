Минобороны Белоруссии заявило о готовности военных обеспечить работу "Искандеров" и С-400

Белорусские военнослужащие, обеспечивающие работу ракетных комплексов "Искандер" и ЗРК С-400, прошли полный курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах ВС РФ и Белоруссии. Об этом сообщил начальник Главного управления идеологической работы Минобороны республики Леонид Касинский.

"Наши военнослужащие на сегодня, экипажи, расчёты [комплексов "Искандер" и С-400], прошли полный курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах Вооружённых сил РФ, Республики Беларусь. Данные образцы вооружения сегодня находятся на боевом дежурстве и готовы полностью к выполнению задач по предназначению", — сказал он в интервью телеканалу СТВ.