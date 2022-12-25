ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 декабря, 18:04

Центры подготовки бойцов спецназа могут появиться по всей России

Трутнев и Кириенко попросили Путина создать по всей России центры подготовки спецназа

По всей России могут создать центры по подготовке спецназа, аналогичные Российскому университету спецназа в чеченском Гудермесе. С таким заявлением в ходе визита в республику выступил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Здесь, в Гудермесе, такая работа уже проведена профессионально. Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и для значительной части РФ. Мы вместе будем эту работу продолжать. Будем создавать центры на других территориях", заявил он.

Трутнев уточнил, что он и первый замглавы АП Сергей Кириенко уже обратились к президенту России Владимиру Путину с соответствующим предложением. Последний также высоко оценил работу чеченского центра.

"Российский университет спецназа — это действительно высокопрофессиональная, очень хорошо организованная система качественной подготовки. Ну уникально, я такого ещё не видел", заявил он.

В свою очередь глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что учебный центр помогает армии, МВД и Росгвардии, а выпускаются из него "патриоты, настоящие мужчины". При этом ежедневно в него прибывают от 15 до 50 добровольцев.

"Столько у нас патриотов, я горд за нашу страну, за наш народ", добавил он.

Кадыров напомнил россиянам, что сила страны — в единстве народов

Кадыров напомнил россиянам, что сила страны — в единстве народов

Ранее сегодня сообщалось, что Сергей Кириенко и Юрий Трутнев прибыли в Чечню с рабочим визитом, их у трапа самолёта лично встретил Рамзан Кадыров. После этого они направились в Российский университет спецназа в Гудермесе, где проходят обучение добровольцы.

Обложка ©

ТАСС / Сорокин Донат

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров