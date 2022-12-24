Кадыров напомнил россиянам, что сила страны — в единстве народов

"Мы не должны забывать, что наша сила — в единстве. Сегодня это единство демонстрируют доблестные воины, представители различных национальностей, которые противостоят на Украине объединённым силам Запада, цель которых, как и многие столетия назад, — разобщить и уничтожить Россию", — написал глава Чечни в телеграм-канале.