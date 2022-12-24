Кадыров напомнил россиянам, что сила страны — в единстве народов
Глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя работников органов безопасности с профессиональным праздником, отметил, что сила России — в единстве народов.
"Мы не должны забывать, что наша сила — в единстве. Сегодня это единство демонстрируют доблестные воины, представители различных национальностей, которые противостоят на Украине объединённым силам Запада, цель которых, как и многие столетия назад, — разобщить и уничтожить Россию", — написал глава Чечни в телеграм-канале.
Кадыров добавил, что работники органов безопасности более ста лет охраняют территориальную целостность и суверенитет государства, противодействуя внешним и внутренним угрозам.
Ранее Лайф писал о том, что Кадыров на трёх языках призвал мусульман мира объединиться против НАТО.