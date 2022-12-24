ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 декабря, 21:46

Кадыров напомнил россиянам, что сила страны — в единстве народов

Глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя работников органов безопасности с профессиональным праздником, отметил, что сила России — в единстве народов.

"Мы не должны забывать, что наша сила — в единстве. Сегодня это единство демонстрируют доблестные воины, представители различных национальностей, которые противостоят на Украине объединённым силам Запада, цель которых, как и многие столетия назад, — разобщить и уничтожить Россию", написал глава Чечни в телеграм-канале.

Путин наградил Кадырова орденом Александра Невского

Путин наградил Кадырова орденом Александра Невского

Кадыров добавил, что работники органов безопасности более ста лет охраняют территориальную целостность и суверенитет государства, противодействуя внешним и внутренним угрозам.

Ранее Лайф писал о том, что Кадыров на трёх языках призвал мусульман мира объединиться против НАТО.

Обложка ©

Правительство Чеченской Республики

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров