Сотни домов уничтожены масштабным пожаром в Чили

В городе Винья-дель-Мар, который расположен в центральной части Чили, произошёл лесной пожар. Огонь перекинулся на населённый пункт, пострадали люди. Президент Габриэль Борич объявил в городе чрезвычайное положение.

Сотни домов уничтожены пожаром в Чили. Видео © Twitter / eldiario

"Я распорядился объявить чрезвычайное положение, чтобы иметь в распоряжении инструменты, необходимые для борьбы с пожарами в Винья-дель-Мар", — сообщил глава государства в "Твиттере".

По информации Национального управления по чрезвычайным ситуациям Чили, площадь пожара составляет около 110 гектаров. Огнём уничтожено 500 домов, по меньшей мере двое жителей погибли.