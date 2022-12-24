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23 декабря, 21:29

Украинцы попытались нелегально вывезти вертолёт в Венгрию

На Украине погранслужба помешала нелегальному вывозу вертолёта в Венгрию

<p>Задержанный грузовик с вертолётом. Фото © Telegram / DPSUkr</p>

Задержанный грузовик с вертолётом. Фото © Telegram / DPSUkr

Вертолёт пытались незаконно вывезти с Украины в Венгрию по фальшивым документам. Об этом сообщили в украинской Государственной пограничной службе.

"Вертолёт Ка-26 перемещали в Венгрию через пункт пропуска Тиса. Во время проверки пограничники с таможенниками обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии это подтвердил и судебный эксперт", отмечается в тексте сообщения Госпогранслужбы в телеграм-канале.

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ВКС России сбили в ДНР два украинских истребителя МиГ-29 и один вертолёт Ми-8

Как уточняется, стоимость изъятого вертолёта составляет более чем 1 миллион 924 тысячи гривен (52 тысячи долларов).

Ранее российские силы ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Яковлевка Донецкой Народной Республики.

Юлия Коновалова

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