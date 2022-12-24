Украинцы попытались нелегально вывезти вертолёт в Венгрию

Вертолёт пытались незаконно вывезти с Украины в Венгрию по фальшивым документам. Об этом сообщили в украинской Государственной пограничной службе.

"Вертолёт Ка-26 перемещали в Венгрию через пункт пропуска Тиса. Во время проверки пограничники с таможенниками обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии это подтвердил и судебный эксперт", — отмечается в тексте сообщения Госпогранслужбы в телеграм-канале.