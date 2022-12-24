Украинцы попытались нелегально вывезти вертолёт в Венгрию
На Украине погранслужба помешала нелегальному вывозу вертолёта в Венгрию
Задержанный грузовик с вертолётом. Фото © Telegram / DPSUkr
Вертолёт пытались незаконно вывезти с Украины в Венгрию по фальшивым документам. Об этом сообщили в украинской Государственной пограничной службе.
"Вертолёт Ка-26 перемещали в Венгрию через пункт пропуска Тиса. Во время проверки пограничники с таможенниками обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии это подтвердил и судебный эксперт", — отмечается в тексте сообщения Госпогранслужбы в телеграм-канале.
Как уточняется, стоимость изъятого вертолёта составляет более чем 1 миллион 924 тысячи гривен (52 тысячи долларов).
Ранее российские силы ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Яковлевка Донецкой Народной Республики.