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23 декабря, 21:21

В Кемерове выросло до девяти число жертв пожара в частном доме престарелых

В Кемерове увеличилось до девяти человек число жертв пожара в частном доме престарелых. Об этом сообщили в местных экстренных службах.

Как рассказали в региональном главке МЧС, площадь пожара составила 180 квадратных метров. По данным Лайфа, сгорел двухэтажный дом площадью 15 х 12 метров. Первый этаж в нём был кирпичный, а второй — из бруса. Также у здания была пристройка из сэндвич-панелей.

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Как рассказывал Лайф, в правоохранительных органах уже заявили, что частный дом престарелых в этом здании работал нелегально.

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ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

Андрей Григорьев

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