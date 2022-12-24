В Кемерове выросло до девяти число жертв пожара в частном доме престарелых

В Кемерове увеличилось до девяти человек число жертв пожара в частном доме престарелых. Об этом сообщили в местных экстренных службах.

Как рассказали в региональном главке МЧС, площадь пожара составила 180 квадратных метров. По данным Лайфа, сгорел двухэтажный дом площадью 15 х 12 метров. Первый этаж в нём был кирпичный, а второй — из бруса. Также у здания была пристройка из сэндвич-панелей.