В Челябинске возбудили дело из-за внезапной смерти роженицы и её малыша

В Челябинске Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели 26-летней Дарьи Яговкиной и её малыша в одном из местных медучреждений. Возбуждено уголовное дело.

Мать умершей Дарьи Яговкиной рассказывает, что предшествовало трагедии. Видео @ SHOT

Как рассказала SHOT мать Дарьи, дочь с высокой температурой забрали на скорой. Девушке оставалось всего две недели до родов. По словам материи, она по телефону говорила, что ей даже не измеряли температуру. Позже поставили капельницу, однако каково её содержимое, Дарья не знала. Спустя пару часов мужу девушки позвонили и сообщили, что та умерла. Ребёнка спасти также не получилось.

По словам врачей, причина трагедии — редкая и агрессивная патология, с которой не получилось ничего сделать. Однако мать погибшей не верит этому. Она обратилась в правоохранительные органы. СК возбудил уголовное дело. У Дарьи осталось двое маленьких детей.

"У меня ребёнок ушёл своими ногами, и потом я забрала тело. Это был самый страшный день в моей жизни. Поднялась температура. Вызвали скорую, она приехала, увезли. Ручкой помахала, и всё. Я не верю тому, что якобы ей оказали всю помощь. Почему я должна простить им это? Я похоронила своего ребёнка — 26-летнюю, цветущую девушку. Как я должна жить дальше?" — говорит мать Дарьи.