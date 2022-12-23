Тело нашли в лесополосе: Возбуждено дело об убийстве новорожденного под Саратовом
СК возбудил дело об убийстве новорождённого в Саратовской области
В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в убийстве новорождённой дочери. Тело ребёнка было обнаружено в лесополосе недалеко от города Калининск. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.
Дело в отношении 37-летней женщины заведено по статье 106 УК РФ — "Убийство матерью новорождённого ребёнка". Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"По данным следствия, 28 ноября 2022 года в дневное время 37-летняя женщина родила по месту жительства в городе Калининске ребёнка женского пола, при этом на учёте по беременности не состояла. Сразу после родов лишила его (ребёнка) доступа к кислороду, от чего новорождённый скончался", — отмечается в сообщении ведомства.
Ранее следователи рассказывали, что в полицию обратилась соседка этой женщины. Она заявила, что у той пропали признаки беременности, а ребенка нет. Проверка раскрыла ужасные подробности дела.
Ранее в казахстанском Актобе обнаружили тело младенца в коробке во дворе многоэтажного дома. Матерью погибшего младенца оказалась 29-летняя женщина, у которой есть ещё двое несовершеннолетних детей. Женщина рассказала, что родила уже мёртвого ребёнка и решила выбросить тело, испугавшись родителей.