Тело нашли в лесополосе: Возбуждено дело об убийстве новорожденного под Саратовом

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в убийстве новорождённой дочери. Тело ребёнка было обнаружено в лесополосе недалеко от города Калининск. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Дело в отношении 37-летней женщины заведено по статье 106 УК РФ — "Убийство матерью новорождённого ребёнка". Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"По данным следствия, 28 ноября 2022 года в дневное время 37-летняя женщина родила по месту жительства в городе Калининске ребёнка женского пола, при этом на учёте по беременности не состояла. Сразу после родов лишила его (ребёнка) доступа к кислороду, от чего новорождённый скончался", — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее следователи рассказывали, что в полицию обратилась соседка этой женщины. Она заявила, что у той пропали признаки беременности, а ребенка нет. Проверка раскрыла ужасные подробности дела.