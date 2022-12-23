Автоподставщик на Bentley "попал" в Москве в очередное ДТП

На востоке Москвы произошла очередная авария с участием Евгения Афанасьева на чёрном "бентли". За два года столичный юрист попал в не менее 70 аварий, находясь за рулём премиальных иномарок. В этот раз его автомобиль столкнулся с грузовичком крупной логистической компании.

Как Лайфу рассказали в правоохранительных органах, ДТП произошло на Перовской улице около 18:00 на перекрёстке с круговым движением. Этот участок дороги хорошо знаком Афанасьеву, ведь там он был участником ДТП минимум три раза. Авария произошла по уже известной схеме с применением "мёртвой зоны". Виновным пока признали водителя грузовика, якобы он нарушил пункт 8.4 ПДД (касается движения при перестроении).