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23 декабря, 19:30

Автоподставщик на Bentley "попал" в Москве в очередное ДТП

В Москве произошло очередное ДТП с участием автоподставщика на чёрном Bentley

<p>Автомобиль Афанасьева после очередного ДТП. Обложка © LIFE</p>

Автомобиль Афанасьева после очередного ДТП. Обложка © LIFE

На востоке Москвы произошла очередная авария с участием Евгения Афанасьева на чёрном "бентли". За два года столичный юрист попал в не менее 70 аварий, находясь за рулём премиальных иномарок. В этот раз его автомобиль столкнулся с грузовичком крупной логистической компании.

Как Лайфу рассказали в правоохранительных органах, ДТП произошло на Перовской улице около 18:00 на перекрёстке с круговым движением. Этот участок дороги хорошо знаком Афанасьеву, ведь там он был участником ДТП минимум три раза. Авария произошла по уже известной схеме с применением "мёртвой зоны". Виновным пока признали водителя грузовика, якобы он нарушил пункт 8.4 ПДД (касается движения при перестроении).

Лайф публикует видео момента ДТП со скандальным блогером-гонщиком в Петербурге

Лайф публикует видео момента ДТП со скандальным блогером-гонщиком в Петербурге

Ранее Лайф разбирался, в чём хитрость дерзкого юриста Афанасьева и почему его "гастроли" так похожи на аферу. К слову, предыдущее ДТП с участием 27-летнего автоподставщика произошло 16 декабря 2022 года, в среднем в аварии он попадает примерно раз в две недели.

Наталья Исакова

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